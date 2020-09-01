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وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

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وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=899043
الرياض - أشرف العصيمي

استقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ دكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد في مكتبه بالمدينة الجامعية وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف وذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور مشاري بن عياد العصيمي والمستشار والمشرف العام على مكتب رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن خلف الدوسري.

حيث تم استعرض تطور الجامعة منذ نشأتها وأبرز الإنجازات العلمية والأكاديمية وترتيب الجامعة حسب تصنيف   Web of Science و scoups  في مجال نشر الأبحاث العلمية بين الجامعات السعودية والعالمية كما تحدث رئيس الجامعة عن أبرز الإنجازات من حيث البنية التحتية في المجال التقني  والمشاريع في كل من محافظة الخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل و وادي الدواسر واستعرض رئيس الجامعة أبرز الشراكات المجتمعية التي تقدمها الجامعة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص.

وأعرب “الحامد” عن شكره وتقديره وتثمينه لهذه الزيارة التي تعكس مدى حرص وزارة التعليم على دعم وتطوير الجامعات السعودية .

من جانبه بين “الخريف” أن الهدف من الزيارة هو دعم الجامعات في التعليم الالكتروني مع بداية العام الدراسي الجديد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

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