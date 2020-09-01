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الأمير حسام بن سعود يطلع على المشروعات المستقبلية لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة

الأمير حسام بن سعود يطلع على المشروعات المستقبلية لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة

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وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

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الأمير حسام بن سعود يطلع على المشروعات المستقبلية لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة

الأمير حسام بن سعود يطلع على المشروعات المستقبلية لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=899046
المناطق - واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، على مشروعات فرع وزارة النقل بالمنطقة ، التي تأتي ضمن سلسلة مشاريع وزارة النقل الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية وخفض نسبة الوفيات والحوادث على الطرق وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي ، الذي استعرض مشاريع الطرق المستقبلية بالمنطقة والمتضمنة مشروع تنفيذ الحواجز الواقعية على بعض الطرق المبالغ تكلفتها 37.461.000 ريال، ومشروع تنفيذ التقاطعات السطحية ومناطق الربط على طرق المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون ريال ، ومشروع تجهيز أجهزة السلامة وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية بقيمة 20 مليون ريال ، إلى جانب مشروع استكمال الجزء المتبقي من طريق ربط محافظة بلجرشي بمحافظة العقيق بتكلفة بلغت أكثر من 198 مليون ريال.
وثمن سمو أمير المنطقة مايقوم به فرع وزارة النقل بالمنطقة من جهود لتنفيذ تلك المشروعات في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة أيدها الله، التي تبذل الغالي والنفيس لتحقيق الراحة والرفاهية للمواطنين من خلال هذه المشاريع النوعية، متمنياً لفرع وزارة النقل التوفيق في خدمة المنطقة وأهلها.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري.

 

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