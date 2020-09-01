800 مليون لبناء قدرات تصنيعية محلية في «الدفاع والطيران والنفط والغاز»

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تستمر المملكة في المضي قدما نحو تحقيق مستهدفاتها التطويرية والتصنيعية التي رسمتها رؤية 2030 لتأمين حاجات الوطن في عدة مجالات، بالتعاون مع عدة شركات عالمية متخصصة في كل مجال منها.

وآخر هذه المساعي ما تم اعتماده اليوم من توقيع عقد تأجير أرض صناعية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض على مساحة 42 ألف متر مربع، وذلك في إطار استراتيجية تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، كونه إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تقديم جميع المنتجات والتسهيلات التي ستسهم في سرعة وتيرة نمو هذه الصناعة وازدهارها.

ويعد المشروع من أهم المشاريع لنقل التقنية والمعرفة إلى المملكة من أجل بناء قدرات تصنيعية محلية مميزة في قطاعات الدفاع والطيران وكذلك النفط والغاز وتصل حجم هذه الاستثمارات إلى ما يزيد على 800 مليون ريال، في ظل تأهيل أفضل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي.

يذكر أن عدد المدن الصناعية القائمة وتحت التطوير في المملكة يبلغ 35 مدينة صناعية في مختلف المناطق، فيما تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.