أمير نجران يشيد بدور الجامعة في خدمة المجتمع وتطوير المسارات التعليمية

المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالبرامج التي استحدثتها جامعة نجران هذا العام، لخدمة المجتمع، وتطوير المسارات التعليمية بالمنطقة، وتنمية الكفاءات والمواهب.

جاء ذلك أثناء استعراض سموه في مكتبه بالإمارة، اليوم، تفاصيل انطلاقة العام الدراسي بجامعة نجران، قدمها معالي رئيس الجامعة، الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، بحضور وكلاء الجامعة.

واطلع سموه على التقرير الإحصائي للجامعة، حيث تجاوز عدد الطلاب المقيدين 25 ألف طالب وطالبة، في 83 برنامجًا، بين البكالوريوس والماجستير والدبلومات العالية ودبلومات ما دون الجامعة، مع تزايد أعداد المسجلين في برامج الماجستير بنسبة 45 في المائة عن العام المنصرم.

وأوضح معالي رئيس الجامعة أنه تم استحداث 14 تخصصًا جديدًا هذا العام، من بينها 12 برنامجًا مهنيًّا، بما يواكب رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إنشاء 21 بيت خبرة.