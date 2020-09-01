امير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن بداية العام الجامعي الجديد في جامعة تبوك

تبوك - فايز السميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم , معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي . وفي بداية الاستقبال نوه سمو أمير منطقة تبوك بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله_ من دعم للجامعات، وتوجيهاتهما الدائمة، لتسخير الإمكانات كافة للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم في جميع المراحل، وبما يخدم الوطن والمواطن في مختلف المجالات. كما اطلع سموه خلال الاستقبال على تقرير عن بداية العام الجامعي الجديد وتجربة التعليم عن بُعد ، واستعراض التجهيزات والمقررات العملية كما استعرض سموه خطة الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا. وأعرب سمو أمير المنطقة عن تمنياته للجامعة ومنسوبيها بالتوفيق والنجاح، مؤكداً على دورها البارز في التعليم العالي في محافظات المنطقة والمستويات العالية التي قدمتها أكاديمياً وعلمياً. فيما أعرب معالي رئيس جامعة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك , على ما تلقاه الجامعة من اهتمامٍ ومتابعةٍ دائمة من سموه لجميع برامج وانشطة الجامعة.