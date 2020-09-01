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أمير الشرقية: مواكبة التخصصات التي تتوائم مع رؤية المملكة 2030

أمير الشرقية: مواكبة التخصصات التي تتوائم مع رؤية المملكة 2030

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أمير الشرقية: مواكبة التخصصات التي تتوائم مع رؤية المملكة 2030

أمير الشرقية: مواكبة التخصصات التي تتوائم مع رؤية المملكة 2030
http://almnatiq.net/?p=899070
المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير عام التدريب والتقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم.

 

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدعم الذي يشهده قطاع التدريب والتقني والمهني من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مؤكداً سموه أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية، وتفعيل العملية التعليمية إلكترونياً بما يضمن سلامة المدربين والمتدربين، مضيفاً أهمية مواكبة متطلبات سوق العمل، والعمل على تأهيل المتدربين بالمهارات والقدرات اللازمة للانخراط في سوق العمل، وتجويد مخرجات التدريب، عبر القياس والتحسين المستمر، مشيراً لأهمية استشراف المستقبل، والتوسع في التخصصات التقنية والتي تخدم أهداف رؤية المملكة 2030، وبرامجها المتنوعة، مشيداً سموه بالجهود التي بذلتها المؤسسة في التحول نحو التعليم الإلكتروني، متمنياً سموه لمنسوبي المؤسسة التوفيق.

وتسلم سموه تقريراً عن جهود المؤسسة في استمرارية العملية التدريبية في منشآت المؤسسة، وجهود متابعة تقديم الخدمات التدريبية.

من جهته عبر مدير عام التدريب والتقني المهني بالمنطقة الشرقية محمد السلوم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه المتواصل والمستمر، وحرصه على سلامة أبنائه وبناته المتدربين والمتدربات، مبيناً أن المؤسسة تواصل تقديم خدماتها التعليمية والتدريبية للمستفيدين باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وتواصل ذلك مع بداية الفصل الدراسي الحالي.

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