احدث الأخبار

أمير الجوف يرأس اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير المنطقة
منطقة الجوف
 الأمير فيصل بن بندر يرعى جائزة سموه للتميز لطلبة ومبتعثي جامعة شقراء
منطقة الرياض
 الأمير تركي بن طلال في لقاء التميز مع منسوبي القطاعات الحكومية : نعمل في المنطقة على تحقيق هدف خادم الحرمين وولي عهده بأن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا
منطقة عسير
 أمير الشرقية: مواكبة التخصصات التي تتوائم مع رؤية المملكة 2030
المنطقة الشرقية
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7898.86 نقطة
أبرز المواد
 امير منطقة تبوك يطلع على تقرير عن بداية العام الجامعي الجديد في جامعة تبوك
منطقة تبوك
 “الصحة”: تسجيل (898) حالة مؤكدة جديدة وانخفاض الحالات الحرجة إلى (1519) حالة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى للمنسقين الإعلاميين بالمدارس
منطقة الجوف
 أمير نجران يشيد بدور الجامعة في خدمة المجتمع وتطوير المسارات التعليمية
منطقة نجران
 800 مليون لبناء قدرات تصنيعية محلية في «الدفاع والطيران والنفط والغاز»
أبرز المواد
 الأمير حسام بن سعود يطلع على المشروعات المستقبلية لفرع وزارة النقل بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي يزور جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
منطقة الرياض
أمير الجوف يرأس اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير المنطقة

أمير الجوف يرأس اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير المنطقة

منطقة الجوف
الأمير فيصل بن بندر يرعى جائزة سموه للتميز لطلبة ومبتعثي جامعة شقراء

الأمير فيصل بن بندر يرعى جائزة سموه للتميز لطلبة ومبتعثي جامعة شقراء

منطقة الرياض
الأمير تركي بن طلال في لقاء التميز مع منسوبي القطاعات الحكومية : نعمل في المنطقة على تحقيق هدف خادم الحرمين وولي عهده بأن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا

الأمير تركي بن طلال في لقاء التميز مع منسوبي القطاعات الحكومية : نعمل في المنطقة على تحقيق هدف خادم الحرمين وولي عهده بأن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا

منطقة عسير
أمير الشرقية: مواكبة التخصصات التي تتوائم مع رؤية المملكة 2030

أمير الشرقية: مواكبة التخصصات التي تتوائم مع رؤية المملكة 2030

المنطقة الشرقية

أمير الجوف يرأس اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير المنطقة

أمير الجوف يرأس اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير المنطقة
http://almnatiq.net/?p=899083
المناطق - الجوف
رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، من مكتبه بالإمارة اليوم عبر الاتصال المرئي وبحضور معالي المستشار المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير منطقة الجوف.
وتم خلال الاجتماع استعراض المراحل السابقة التي تم التوصّل إليها وتحديثها حسب آخر الدراسات المتوفرة .
وفي ختام الاجتماع أكد سمو أمير المنطقة أهمية الانتهاء من مشروع الاستراتيجية تمهيداً للإعلان عنها بما يلبي تطلعات أهالي المنطقة.
وضّم الاجتماع ممثلين عن مكتب دعم هيئات التطوير، والفريق الاستشاري المنفذ للاستراتيجية من شركة [email protected] وشركة WT وشركة Korn Ferry، ومكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة

روابط ذات صلة

إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى للمنسقين الإعلاميين بالمدارس

إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى للمنسقين الإعلاميين بالمدارس
فريق طبي بولادة الجوف ينقذ سيدة فقدت لولب نحاسي داخل البطن

فريق طبي بولادة الجوف ينقذ سيدة فقدت لولب نحاسي داخل البطن
جامعة الجوف تقدم 2423 جلسة افتراضية استفاد منها 17065 طالباً وطالبة

جامعة الجوف تقدم 2423 جلسة افتراضية استفاد منها 17065 طالباً وطالبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*