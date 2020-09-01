احدث الأخبار

مركز المصالحة يسهم في تراجع الطلاق بنسبة 22%
منوعات
 “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية بدء التسجيل إلكترونياً في تخفيضات اليوم الوطني
أبرز المواد
 ملك البحرين لكوشنر: استقرار الخليج يعتمد على السعودية ونحن معها في السراء والضراء
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية
أبرز المواد
 ضبط صالونًا نسائيًا يقوم بممارسة أعمال ذات اختصاص طبي في الخرج
منطقة الرياض
 شرطة الشرقية : القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين
المنطقة الشرقية
 “الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشروعات “النقل” بعسير ويشكر شركتي الكهرباء والتحلية
منطقة عسير
 فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ينهي معاناة رضيعة بعمر 25 إسبوعاً
منطقة عسير
 أمير منطقة الرياض يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
منطقة الرياض
 أمير منطقة الرياض يدشن عدداً من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء
منطقة الرياض
 أمير منطقة مكة يوجه بعقد اجتماع سنوي تشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية لمراجعة ما تم إنجازه من عناصر الخطة التنموية العشرية في محافظات المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 أمين الجوف يناقش المشروعات التنموية مع رؤساء البلديات ويشدد على متابعة التعديات
منطقة الجوف
مركز المصالحة يسهم في تراجع الطلاق بنسبة 22%

مركز المصالحة يسهم في تراجع الطلاق بنسبة 22%

منوعات
“التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية بدء التسجيل إلكترونياً في تخفيضات اليوم الوطني

“التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية بدء التسجيل إلكترونياً في تخفيضات اليوم الوطني

أبرز المواد
ملك البحرين لكوشنر: استقرار الخليج يعتمد على السعودية ونحن معها في السراء والضراء

ملك البحرين لكوشنر: استقرار الخليج يعتمد على السعودية ونحن معها في السراء والضراء

أبرز المواد
مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية

مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية

أبرز المواد

أمير منطقة الرياض يدشن عدداً من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء

أمير منطقة الرياض يدشن عدداً من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء
http://almnatiq.net/?p=899093
المناطق - الرياض
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، عدداً من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء المتمثلة في (مباني إدارة الجامعة والعمادات المساندة ، صالة متعددة الأغراض بالمدينة الجامعية ، كليات البنات وكلية التربية للبنين ، المستودعات المركزية بالمدينة الجامعية), بطاقة استيعابية تصل لـ9800 طالب وموظف، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للعقود ( 295,199,184 ) ريالاً.
كما وضع سموه حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء كلية العلوم والآداب للبنين بشقراء الذي يتسع لـ 1500 طالب بتكلفة إجمالية بلغت ( 96.617.783 ) ريالاً .
وتمنى سمو أمير منطقة الرياض للجامعة التوفيق في مسارها العلمي، وأن تكون المباني الجامعية العون والسند في تحقيق طموح الطلاب والطالبات.
وأشاد الأمير فيصل بن بندر بما يجده من تطور في رحاب الجامعة، وإسهامها في زف أجيال انخرطوا في مجال العمل وحققوا بناء وطنهم في مختلف المجالات والمعارف الإنسانية.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذا العطاء الذي ينم عن صدق العمل وإخلاص النية.
من جانبه ثمن معالي رئيس الجامعة الدكتور عوض الأسمري باسمه واسم منسوبي ومجتمع الجامعة لسمو أمير منطقة الرياض على حرصه ورعايته للجامعة وتوجيهاته في سرعة تنفيذ المشروعات لتستفيد منها الجامعة ، شاكرا معالي الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم اهتمامه وحرصه على إنجاز هذه المشروعات التي تعدها وزارة التعليم من أساسيات تحسين البيئة الأكاديمية ، ورافدا ودافعا للهيئة التعليمية لترتقي بالنتائج الإيجابية التي تتطلع إليها الجامعات .
وتمنى معالي رئيس الجامعة أن تساعد هذه المدن والكليات الجامعية المنتشرة في محافظات النطاق الأكاديمي للجامعة في تحقيق حاجات الطلاب والطالبات العلمية وتكون دافعا على بذل المزيد من التحصيل العلمي.

روابط ذات صلة

ضبط صالونًا نسائيًا يقوم بممارسة أعمال ذات اختصاص طبي في الخرج

ضبط صالونًا نسائيًا يقوم بممارسة أعمال ذات اختصاص طبي في الخرج
أمير منطقة الرياض يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
الأمير فيصل بن بندر يرعى جائزة سموه للتميز لطلبة ومبتعثي جامعة شقراء

الأمير فيصل بن بندر يرعى جائزة سموه للتميز لطلبة ومبتعثي جامعة شقراء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*