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فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ينهي معاناة رضيعة بعمر 25 إسبوعاً

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فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ينهي معاناة رضيعة بعمر 25 إسبوعاً

فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ينهي معاناة رضيعة بعمر 25 إسبوعاً
http://almnatiq.net/?p=899099
المناطق - خميس مشيط

نجح  – بفضل الله – فريق طبي متخصص في ‏مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة إستشاري عناية الأطفال حديثي الولادة الدكتور طارق السعيد في إنقاذ حياة رضيعة “  خديجة “ كانت عند ولادتها بعمر 25 إسبوعاً فقط وبوزن 540 جرام .

وفي التفاصيل ، أوضح الفريق الطبي أن المولودة كانت تعاني من “ داء الرئة الزجاجية “  وتم  وضعها على جهاز التنفس الصناعي ورفعه بالتدريج مع متابعة دقيقة جداً للحالة ، وتم – ولله الحمد –  التعامل مع الحالة وتجاوز المشاكل الصحية التي واجهتها إلى أن خرجت بصحة جيدة إلى منزلها ، بعد تنويمها لمدة ٣ أشهر تقريباً بالعناية المركزة وتحسن وزنها إلى ١٧٥٠ جرام .

كما تم إجراء فحص البصر الذي أثبت عدم وجود إعتلال بالشبكية وأظهرت ‏أشعة الرنين المغناطيسي للدماغ عدم وجود أي نزيف في المخ – ولله الحمد – ، وقد تم بعد ذلك ترتيب المواعيد الخاصة بها لمتابعة حالتها أثناء فترة ما بعد الخروج من المستشفى .

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