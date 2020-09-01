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“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشروعات “النقل” بعسير ويشكر شركتي الكهرباء والتحلية

“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشروعات “النقل” بعسير ويشكر شركتي الكهرباء والتحلية
http://almnatiq.net/?p=899102
المناطق - أبها

تفقد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس “مطلق بن الأسمر الشراري” والفريق الفني من مهندسين ومشرفين وإستشاريين بجولة على عدداً من الطرق والمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة .
وقد أوضح “الشراري” أن هذه الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير “تركي بن طلال” أمير منطقة عسير ، ومعالي المهندس” صالح الجاسر” وزير النقل وبمتابعة معالي المهندس “بدر الدلامي  نائب الوزير لشؤون الطرق .
وأضاف “الشراري” أن الجولة تأتي استمراراً للجولات التفقدية للمشروعات والطرق لمتابعة سير العمل بها أولاً بأول والوقوف على معوقات سير العمل من أجل تذليل العقبات والصعاب .
وبيّن أن الجولة شملت مشروع تقاطع (طريق الأربعين- المنسك)  مع طريق الملك عبدالله والذي تمت ترسيته مؤخراً على إحدى الشركات الوطنية بعد أن تم سحبه من المقاول المتعثر السابق حيث يجري الإعداد لتنفيذ تحويلة مرورية تحقق متطلبات السلامة المرورية لفتح مناطق عمل جديدة.
كما شملت الجولة تفقد مشروع طرق جامعة الملك خالد ، حيث أكد “الشراري” على أهمية الانتهاء منه خلال المدة المعتمدة للمشروع بدون تأخير ، إضافة إلى لفت نظر المقاول بخصوص تكثيف وسائل السلامة بمناطق العمل حسب مواصفات وزارة النقل وبما يحقق حركة مرور آمنة .
وفي ختام الجولة شكر شركة الكهرباء على تجاوبها في البدء بترحيل أعمدة الكهرباء التي تتعارض مع أعمال المشروع وكذلك المؤسسة العامة لتحلية المياه بالشقيق على سرعة التنسيق الإيجابي في الأعمال المشتركة وما تم الإتفاق عليه لتذليل العوائق ويتطلع للإلتزام بالبرنامج الزمني حسب المحضر المشترك بما يكفل إنجاز المشروع في وقته المحدد.

 

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