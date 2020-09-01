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شرطة الشرقية : القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين

شرطة الشرقية : القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين

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شرطة الشرقية : القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين

شرطة الشرقية : القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين
http://almnatiq.net/?p=899106

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية ، جميعهم في العقد الرابع من العمر)، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين ، حيث ضُبط بحوزتهم (420) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية ، و (26) جهاز جوال و (7) أجهزة قارئ للبصمة و (1672) بطاقة إعادة الشحن ومبلغ (77,851) ريالاً ، وقد تم إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.  

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