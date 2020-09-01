احدث الأخبار

مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية
أبرز المواد
 ضبط صالونًا نسائيًا يقوم بممارسة أعمال ذات اختصاص طبي في الخرج
منطقة الرياض
 شرطة الشرقية : القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين
المنطقة الشرقية
 “الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشروعات “النقل” بعسير ويشكر شركتي الكهرباء والتحلية
منطقة عسير
 فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ينهي معاناة رضيعة بعمر 25 إسبوعاً
منطقة عسير
 أمير منطقة الرياض يستقبل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
منطقة الرياض
 أمير منطقة الرياض يدشن عدداً من المشاريع الجاهزة بجامعة شقراء
منطقة الرياض
 أمير منطقة مكة يوجه بعقد اجتماع سنوي تشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية لمراجعة ما تم إنجازه من عناصر الخطة التنموية العشرية في محافظات المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 أمين الجوف يناقش المشروعات التنموية مع رؤساء البلديات ويشدد على متابعة التعديات
منطقة الجوف
 أمير الجوف يرأس اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير المنطقة
منطقة الجوف
 الأمير فيصل بن بندر يرعى جائزة سموه للتميز لطلبة ومبتعثي جامعة شقراء
منطقة الرياض
 الأمير تركي بن طلال في لقاء التميز مع منسوبي القطاعات الحكومية : نعمل في المنطقة على تحقيق هدف خادم الحرمين وولي عهده بأن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا
منطقة عسير
مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية

مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية

أبرز المواد
ضبط صالونًا نسائيًا يقوم بممارسة أعمال ذات اختصاص طبي في الخرج

ضبط صالونًا نسائيًا يقوم بممارسة أعمال ذات اختصاص طبي في الخرج

منطقة الرياض
شرطة الشرقية : القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين

شرطة الشرقية : القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين

المنطقة الشرقية
“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشروعات “النقل” بعسير ويشكر شركتي الكهرباء والتحلية

“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشروعات “النقل” بعسير ويشكر شركتي الكهرباء والتحلية

منطقة عسير

مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية

مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية
http://almnatiq.net/?p=899109
المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، اليوم الثلاثلاء، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنه ضمن جهود الدولة “أيدها الله” المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (COVID-19) والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإلحاقاً ببرامج المؤسسة لدعم تمويل القطاع الخاص المعلن عنها بتاريخ 14 مارس 2020م وتحديداً الفقرة رقم (1) الخاصة ببرنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ستة أشهر لقطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر.

واستمراراً لدور مؤسسة النقد العربي السعودي في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، فقد قررت “المؤسسة” تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program) لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى تاريخ 14 ديسمبر 2020م، رغبة منها في استمرار تمكين القطاع المالي القيام بدوره في دعم القطاع الخاص وخصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ إطلاقه في 14 مارس 2020م وحتى تاريخه بلغ نحو 71,764 عقدًا، وبلغت قيمة الدفعات لتلك العقود 50,6 مليار ريال، متجاوزة مبلغ الدعم المخصص للبرنامج في فترته الأولى والبالغ 30 مليار ريال؛ لارتفاع الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج، حيث بلغ عدد عقود شركات التمويل المستفيدة من البرنامج 1,123 عقدًا بقيمة دفعات بلغت 5,2 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت المتوسطة المستفيدة من البرنامج نحو 26,023 عقدًا وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 32,8 مليار ريال، وبلغ عدد العقود للمنشآت الصغيرة 18,618 عقدًا، وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 9,4 مليارات ريال، كما بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج للمنشآت المتناهية الصغر نحو 26,000 عقد وتبلغ قيمة الدفعات لتلك العقود نحو 3,1 مليار ريال.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أنه بالرغم من التحديات الحالية في هذه المرحلة الاستثنائية، أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي قوة ومتانة القطاع في مواجهة التحديات الحالية، مما عزز إيجاباً أداء المصارف التجارية لدورها المحوري في الاقتصاد بدعم وتمكين القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7898.86 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7898.86 نقطة
“الصحة”: تسجيل (898) حالة مؤكدة جديدة وانخفاض الحالات الحرجة إلى (1519) حالة

“الصحة”: تسجيل (898) حالة مؤكدة جديدة وانخفاض الحالات الحرجة إلى (1519) حالة
800 مليون لبناء قدرات تصنيعية محلية في «الدفاع والطيران والنفط والغاز»

800 مليون لبناء قدرات تصنيعية محلية في «الدفاع والطيران والنفط والغاز»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*