ملك البحرين لكوشنر: استقرار الخليج يعتمد على السعودية ونحن معها في السراء والضراء

المناطق - الرياض

قالت وكالة أنباء البحرين إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أبلغ مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، بأن الاستقرار في منطقة الخليج يعتمد في جميع المواقف على المملكة العربية السعودية.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة، معربا عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء ذلك خلال استقبال عاهل البحرين اليوم الثلاثاء في قصر الصافرية، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة.

واستعرض الملك مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة “والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة تمتد لأكثر 120 عاما وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاما”، منوها بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على كافة الأصعدة في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وشدد حمد بن عيسى آل خليفة على أن “الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية”، مؤكدا أن “المنامة معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وأشاد الملك “بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول الى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة”.