“التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية بدء التسجيل إلكترونياً في تخفيضات اليوم الوطني

المناطق - الرياض



أتاحت وزارة التجارة بدء التسجيل اليوم الثلاثاء في تخفيضات اليوم الوطني والذي ينتهي بتاريخ 8 صفر 1441هـ الموافق 25 سبتمبر 2020م، ليتمكّن أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية من تقديم طلبات إصدار تراخيص التخفيضات إلكترونياً.

كما توفر الخدمة على التجّار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الإلكتروني .

ودعت “التجارة” أصحاب المتاجر الإلكترونية والمحال التجارية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من هذه الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص وإستكمال باقي الاجراءات عبر البوابة الالكترونية.

وتُمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص إلكترونياً عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة أطلقت نظام التخفيضات الإلكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال ، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات والمنشورة مسبقاً بقائمة العام ٢٠٢٠.