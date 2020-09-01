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المملكة والولايات المتحدة يؤكدان أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن

المملكة والولايات المتحدة يؤكدان أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن
http://almnatiq.net/?p=899123
المناطق - واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هينزل .
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن

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