ملك الأردن يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

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استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وأكد الملك عبدالله الثاني عمق العلاقات الإستراتيجية الأردنية السعودية في مختلف المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن الأردن يعتز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين المملكتين، واصفا إياها بـ”التاريخية والمتجذرة”، مضيفا أن الأردن يحرص على تطويرها، والبناء عليها باستمرار.

من جهته، أكد السفير السديري أنه بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله- وبمتابعة من سمو وزير الخارجية، يحرص على تطوير العلاقات السعودية الأردنية التي تقوم على أسس راسخة وثابتة، وعلى الاحترام المتبادل، والتنسيق المشترك، لما فيه مصلحة البلدين، والشعبين الشقيقين، وهي تنطلق من ثوابت وإستراتيجيات راسخة، تعزز مفهوم الأمن المشترك والمصير الواحد المشترك.

وتم خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة ، بالإضافة إلى مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك.