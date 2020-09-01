بلجيكا تستأنف الدراسة بعد تعليقها لأشهر وأكثر من مليون تلميذ يواجهون كورونا بإجراءات صارمة

توجه اليوم أكثر من مليون طالب في جميع المراحل الدراسية في بلجيكا، ونحو 170 ألف معلم وموظف إداري إلى المدارس، في أول يوم دراسي بعد تعليق الدراسة في منتصف شهر مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد.

ويعود الطلاب إلى الفصول الدراسية في ظل شروط صارمة للحيلولة دون تفشي الفيروس، إذ فرضت السلطات البلجيكية، بروتوكولات تتعلق بالنظافة والتعقيم بين الطلاب والمدرسين على حد سواء، كما ألزمت المدارس بتهوية الفصول الدراسية عدة مرات في اليوم​​​.

وفرضت السلطات على الطلاب فوق سن 12 عاما ارتداء أقنعة الفم، وقالت الوكالة الإخبارية البلجيكية، عبر موقعها الإلكتروني، “التلاميذ سعداء لعودتهم إلى الدوام المدرسي بشكل كامل، وبشكل شبه طبيعي، على الرغم من الإجراءات الصارمة في المدارس والتي سيتبعها التلاميذ لحين نهاية أزمة كوفيد-19.”