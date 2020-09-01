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الأردن تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي

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الأردن تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي

الأردن تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=899131
المناطق - واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات التحالف.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها معها في وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها وأمن شعبها.
كما أكد السفير الفايز مجدداً على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

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