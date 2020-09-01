احدث الأخبار

الأمير تركي بن طلال يشهد تنازل مواطن عن قاتل ابنه
منطقة عسير
 الأردن تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 بلجيكا تستأنف الدراسة بعد تعليقها لأشهر وأكثر من مليون تلميذ يواجهون كورونا بإجراءات صارمة
أبرز المواد
 ملك الأردن يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 المملكة والولايات المتحدة يؤكدان أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن
منوعات
 مركز المصالحة يسهم في تراجع الطلاق بنسبة 22%
منوعات
 “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية بدء التسجيل إلكترونياً في تخفيضات اليوم الوطني
أبرز المواد
 ملك البحرين لكوشنر: استقرار الخليج يعتمد على السعودية ونحن معها في السراء والضراء
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تعلن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات ثلاثة أشهر إضافية
أبرز المواد
 ضبط صالونًا نسائيًا يقوم بممارسة أعمال ذات اختصاص طبي في الخرج
منطقة الرياض
 شرطة الشرقية : القبض على 3 أشخاص جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين
المنطقة الشرقية
 “الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشروعات “النقل” بعسير ويشكر شركتي الكهرباء والتحلية
منطقة عسير
الأمير تركي بن طلال يشهد تنازل مواطن عن قاتل ابنه

الأمير تركي بن طلال يشهد تنازل مواطن عن قاتل ابنه

منطقة عسير
الأردن تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي

الأردن تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي

أبرز المواد
بلجيكا تستأنف الدراسة بعد تعليقها لأشهر وأكثر من مليون تلميذ يواجهون كورونا بإجراءات صارمة

بلجيكا تستأنف الدراسة بعد تعليقها لأشهر وأكثر من مليون تلميذ يواجهون كورونا بإجراءات صارمة

أبرز المواد
ملك الأردن يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

ملك الأردن يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

أبرز المواد

استجابة لشفاعة سموه وبدون مقابل :

الأمير تركي بن طلال يشهد تنازل مواطن عن قاتل ابنه

الأمير تركي بن طلال يشهد تنازل مواطن عن قاتل ابنه
http://almnatiq.net/?p=899135
المناطق - عسير

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس لجنة إصلاح ذات البين، اليوم بمكتبه بمقر الإمارة، إعلان تنازل المواطن ثواب بن محمد بن مدغم الأكلبي، عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون قيد أو شرط، في قضية وقعت قبل عام بمحافظة بيشة.
ويأتي تنازل المواطن استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير ، فيما ثمّن سموه هذا الموقف الإنساني غير المستغرب من مواطني هذه البلاد الطاهرة.
وقال أمير عسير إن تنازل المواطن بن مدغم، لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه يعكس مدى التلاحم المجتمعي الذي تحرص عليه الدولة -رعاها الله- منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه-، وأكد أن ذلك ما تسعى إليه لجنة إصلاح ذات البين التي تعمل على جانب من الأهداف التي تحملها لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة.
وأضاف الأمير تركي بن طلال أن والد القتيل ضرب بتنازله أعلى درجات العفو والتسامح وبدون مقابل راجيًا الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى مشيرًا إلى أن ذلك من سمات المواطن السعودي النبيل.
في المقابل قدم بن مدغم شكره لأمير منطقة عسير على المواقف الإنسانية التي يقدمها ويسعى إليها في بث روح التسامح والتكاتف والائتلاف بالمنطقة، والعمل بما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة لحفظ حقوق المواطن، فيما أبدى رغبته بطلب إطلاق سراح قاتل ابنه والعفو عن الحق العام ليعود إلى أسرته.
وحضر إعلان التنازل رئيس مركز شعف بلقرن عبدالله بن علي بن محيا، وأمين عام لجنة إصلاح ذات البين مسفر الحرملي، والمواطن عبدالرحمن بن حسن الأحمري وعدد من أعضاء اللجنة ،وأعضاء لجنة إرساء السلم المجتمعي.

روابط ذات صلة

“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشروعات “النقل” بعسير ويشكر شركتي الكهرباء والتحلية

“الشراري” يواصل جولاته التفقدية لمشروعات “النقل” بعسير ويشكر شركتي الكهرباء والتحلية
فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ينهي معاناة رضيعة بعمر 25 إسبوعاً

فريق طبي بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال ينهي معاناة رضيعة بعمر 25 إسبوعاً
الأمير تركي بن طلال في لقاء التميز مع منسوبي القطاعات الحكومية : نعمل في المنطقة على تحقيق هدف خادم الحرمين وولي عهده بأن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا

الأمير تركي بن طلال في لقاء التميز مع منسوبي القطاعات الحكومية : نعمل في المنطقة على تحقيق هدف خادم الحرمين وولي عهده بأن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*