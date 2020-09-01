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بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال

بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال

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بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال

بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال
http://almnatiq.net/?p=899140
المناطق - الجوف

ضبط مراقبو إدارة التعديات في بلدية محافظة القريات اليوم ، 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال بغير تصريح.
وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري ، بأنه جرى ضبط (3) جرافات و (6) شاحنات استخدمت في تجريف الأراضي ونهل الرمال دون تصريح من الجهة المعنية، وسُلّمت المعدات المضبوطة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقال المهندس الشمري: جرى التوجيه بتطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يُضبط في عمليات نهل الرمال ، مع تطبيق أقصى العقوبات والإجراءات بحقه ، في خطوة تهدف للحد من نهل الرمال التي ينتج عنها أضرار اقتصادية وبيئية، بالإضافة إلى تسوية الأراضي التي تضررت نتيجة نهل الرمال دون استثناء، مشدداً على أن عمليات نهل الرمال لها نتائج سلبية على الاقتصاد والبيئة، وكذلك تجريف الأراضي والتعدي على الممتلكات العامة دون وجه حق، مؤكداً أن البلدية لا تتهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال وتطبيق النظام بحقهم ، لافتاً الانتباه إلى ضرورة تعاون الجميع مع البلدية في الإبلاغ عن أي من تلك المخالفات عن طريق مركز البلاغات (940) الذي يعمل على مدار الساعة

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