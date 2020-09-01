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بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر

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أمير المدينة المنورة يدشّن أعمال المؤسسة العامة للرّي بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يدشّن أعمال المؤسسة العامة للرّي بالمنطقة

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مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيساهم في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد

مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيساهم في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد

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مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيساهم في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد

مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيساهم في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد
http://almnatiq.net/?p=899187
المناطق- تبوك - فايز السميري:

أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الوحدة الإرشادية في إدارة الإرشاد الطلابي في ⁧‫إدارة تعليم تبوك‬⁩ ستستضيف بداية الأسبوع المقبل نخبة من المختصين في الجوانب التربوية والنفسية للرد على الاستشارات الواردة من الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي على الهاتف: 0144253192 وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 12 مساءً.
وأكد مدير التعليم خلال زياراته الميدانية لعدد من مدارس المنطقة صباح اليوم لمتابعة تجهيزات العام الدراسي الجديد، والدعم الفني المقدم للطلاب وأولياء الأمور في منصة مدرستي‬⁩ والاطلاع على الإجراءات والاحترازات الصحية والوقائية المتخذة، يرافقه المساعد للتعليمية ماجد القعير ومدير الإشراف التربوي محمد الزهراني على أن المجتمع التعليمي يستشعر الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الحكيمة -حفظها الله- للتعليم ومسيرته في هذا الوطن، وبذلها الكثير في سبيل ذلك، وأهمية رسالة المعلم، والأمانة الملقاة على عاتقهم في غرس المعاني الجليلة من الاعتزاز بهذا الدين والولاء للملك والانتماء للوطن، والتأكيد على الدور الحيوي والتكامل للأسرة وولي الأمر مع المدرسة والتنظيم في المتابعة والتحصيل، وأهمية التعليم عن بعد وتحفيز ومتابعة الطلاب لنجاح رحلة التعليم عن بعُد.

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