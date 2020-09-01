بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر

المناطق - الجوف

عقد المجلس البلدي اليوم الثلاثاء جلسته العادية 61 برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالكريم الصبيحه وحضور الأعضاء .

وفي بدايه الجلسة رحب بالحضور ، وتم استعراض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وأصدر العديد من القرارات والتوصيات منها .

أقر المجلس اختيار موقع يخصص لتعليم قيادة السيارات وتأجيره على المستثمرين .. كما أوصى المجلس بضرورة حث المقاولين على سرعة تنفيذ المشاريع حسب الشروط والمواصفات الفنية .

وأوصى المجلس بضروره عمل حماية للغطاس والكيبل والمحول الواقع في حديقة اليرموك .. كما أقر المجلس تخصيص أرض وإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابوقصر .. وتم الاطلاع على طلبات المواطنين من سفلتة وإنارة وتم إحالتها للبلدية لتنفيذها حسب خطة المجلس والبلدية .. وكذلك أوصى المجلس بتخصيص مواقع لمسار خاص للدراجين وممارسة رياضة المشي .. وتم استعراض التعاميم الواردة من الأمانه بشؤؤن المجالس البلدية وتم إكمال الازم .