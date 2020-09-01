احدث الأخبار

بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر
منطقة الجوف
 أمير المدينة المنورة يدشّن أعمال المؤسسة العامة للرّي بالمنطقة
منطقة المدينة المنورة
 مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيساهم في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد
منطقة تبوك
 تأهل الباطن رسميًا لدوري المحترفين بعد تعادل البكيرية والعين
أبرز المواد
 اتحاد البولو يوقع اتفاقية لتصميم كأس وجوائز بطولاته الأولى للمحترفين
أبرز المواد
 مواجهات بين متظاهرين والأمن في احتجاجات “مئوية لبنان”
أبرز المواد
 “التجارة” تطيح بعمالة مخالفة تٌصنع الذهب بمنزل في جدة وتضبط 5 كيلو بحوزتهم
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على منطقة الرياض “فيديو”
منطقة الرياض
 البنتاغون يكشف عدد صواريخ الصين النووية.. ويخشى “الثالوث”
أبرز المواد
 أمير حائل يعقد اجتماعاً مع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
منطقة حائل
 نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة صباح الخميس
أبرز المواد
 رئيس الفلبين يأمر رجال الجمارك بقتل مهربي المخدرات
أبرز المواد
بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر

بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر

منطقة الجوف
أمير المدينة المنورة يدشّن أعمال المؤسسة العامة للرّي بالمنطقة

أمير المدينة المنورة يدشّن أعمال المؤسسة العامة للرّي بالمنطقة

منطقة المدينة المنورة
مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيساهم في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد

مدير تعليم تبوك: التكامل بين الأسرة والمدرسة سيساهم في نجاح الرحلة التعليمية عن بعد

منطقة تبوك
تأهل الباطن رسميًا لدوري المحترفين بعد تعادل البكيرية والعين

تأهل الباطن رسميًا لدوري المحترفين بعد تعادل البكيرية والعين

أبرز المواد

بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر

بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر
http://almnatiq.net/?p=899197
المناطق - الجوف

عقد المجلس البلدي اليوم الثلاثاء جلسته العادية 61 برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ عبدالكريم الصبيحه وحضور الأعضاء .
وفي بدايه الجلسة رحب بالحضور ، وتم استعراض المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وأصدر العديد من القرارات والتوصيات منها .

أقر المجلس اختيار موقع يخصص لتعليم قيادة السيارات وتأجيره على المستثمرين .. كما أوصى المجلس بضرورة حث المقاولين على سرعة تنفيذ المشاريع حسب الشروط والمواصفات الفنية .
وأوصى المجلس بضروره عمل حماية للغطاس والكيبل والمحول الواقع في حديقة اليرموك .. كما أقر المجلس تخصيص أرض وإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابوقصر .. وتم الاطلاع على طلبات المواطنين من سفلتة وإنارة وتم إحالتها للبلدية لتنفيذها حسب خطة المجلس والبلدية .. وكذلك أوصى المجلس بتخصيص مواقع لمسار خاص للدراجين وممارسة رياضة المشي .. وتم استعراض التعاميم الواردة من الأمانه بشؤؤن المجالس البلدية وتم إكمال الازم .

روابط ذات صلة

بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال

بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال
أمين الجوف يناقش المشروعات التنموية مع رؤساء البلديات ويشدد على متابعة التعديات

أمين الجوف يناقش المشروعات التنموية مع رؤساء البلديات ويشدد على متابعة التعديات
أمير الجوف يرأس اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير المنطقة

أمير الجوف يرأس اجتماع المراحل الأخيرة من مشروع إعداد استراتيجية تطوير المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*