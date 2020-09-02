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مسؤول يمني يطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار الناقلة ‎صافر

مسؤول يمني يطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار الناقلة ‎صافر

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مسؤول يمني يطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار الناقلة ‎صافر

مسؤول يمني يطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار الناقلة ‎صافر
http://almnatiq.net/?p=899210
المناطق - الرياض

حمّل وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني مليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط ‎صافر, وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة.
وأوضح وزير الاعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن ‏صور جديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط ‎صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها المليشيا الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر.
وطالب الأرياني ‏المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة ‎صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على مليشيا الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.

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