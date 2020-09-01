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أمير الشرقية يبارك صعود نادي الباطن لدوري المحترفين السعودي

أمير الشرقية يبارك صعود نادي الباطن لدوري المحترفين السعودي

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أمير الشرقية يبارك صعود نادي الباطن لدوري المحترفين السعودي

أمير الشرقية يبارك صعود نادي الباطن لدوري المحترفين السعودي
http://almnatiq.net/?p=899220
حفرالباطن - فهد المريخي

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صعود نادي الباطن من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، إلى دوري المحترفين السعودي.
ونوه سموه بالدعم الذي حظي به القطاع الرياضي في المملكة عموماً والمنطقة الشرقية، وهو ما أثمر عن تنافسية عالية، وحرص على تقديم أفضل المستويات، مؤكداً سموه أن الجهود التي بذلتها إدارة نادي الباطن، والعمل الاحترافي الذي قدمته، خير برهان على أن الطاقات الرياضية التي تزخر بها المنطقة الشرقية، قادرة على صناعة المستحيل، وتحقيق طموحات وآمال المشجعين، وإحداث الفارق في الحراك الرياضي.
مباركاً سموه لمجلس إدارة ومنسوبي ولاعبي نادي الباطن، متمنياً لهم التوفيق في منافسات النسخة المقبلة من دوري المحترفين السعودي.

وكان سموه قد التقى مجلس إدارة نادي الباطن قبل بداية الموسم الرياضي لهذا العام، بحضور سمو نائبه وسمو محافظ حفر الباطن، بعد تزكية مجلس الإدارة الحالي، وأكد سموه في حديثه أن عودة النادي للأضواء ليست مستحيلة متى ما توفرت الإرادة والتكاتف بين محبي النادي، وأشاد باهتمام سمو محافظ حفرالباطن ودعمه للنادي.

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