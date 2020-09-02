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الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=899223

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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