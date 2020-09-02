الأسهم السعودية تضيف 596 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أغسطس .. ارتفعت 7 %

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أنهت الأسهم السعودية آب (أغسطس) على ارتفاع بنحو 6.4 في المائة لتغلق عند 7940 نقطة بمكاسب 481 نقطة، في أفضل أداء شهري منذ ثلاثة أشهر أوصلت السوق إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر، وارتفعت القيمة السوقية 596 مليار ريال بنحو 7 في المائة لتصل إلى 8.97 تريليون ريال. كما زاد مؤشر “إم تي 30” نحو 50 نقطة 5 في المائة ليغلق عند 1066 نقطة، وارتفعت السيولة 61 في المائة بنحو 57 مليار ريال لتصل إلى 150 مليار ريال، وزادت الأسهم المتداولة 43 في المائة بنحو ملياري سهم لتصل إلى 6.7 مليار سهم، أما الصفقات فارتفعت 36 في المائة بنحو 1.6 صفقة لتصل إلى 6.2 مليون صفقة