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الأحمدي على أبواب الرحيل عن الاتحاد

الأحمدي على أبواب الرحيل عن الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=899225
المناطق_جدة

أكد يان ستروير المدير الفني لنادي إنفتيني الهولندي اقتراب رحيل الدولي المغربي كريم الأحمدي عن صفوف فريق الاتحاد، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق في آخر الموسم

وسبق للاعب الوسط الدفاعي التوقيع على عقود تمديد لعقده مع الاتحاد الذي انتهى في يونيو الماضي، من أجل المشاركة مع الفريق في المباريات بعد استئناف دوري المحترفين

وبحسب المدرب ستروير فإن المدرب رون يانس تواصل مع كريم الأحمدي، لعودته إلى النادي الذي بدأ فيه رحلته فيه مع كرة القدم

وأضاف المدير الفني لنادي إنفتيني: لدينا شعور جيد حول انضمامه لنا قريبًا

وكان كريم الأحمدي كشف عن رغبته في استمرار مشواره مع الاتحاد مؤكدا أنه سيفكر في العودة للعب في الدوري الهولندي في حال عدم استكمال مشواره مع العميد

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