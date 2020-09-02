صدور الموافقة الكريمة على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

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صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية

و بهذه المناسبة الغالية أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المملكة العربية السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه ، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين و قاصديهما ، و تنفيذ شعائر الله و تعظيمها ،

و من ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها

و رفع معاليه شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين

و ولي عهده الأمين حفظهما الله على عنايتهما و رعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين

و قاصديهما ، سائلاً الله عز وجل أن يديم عليهما ثوب الصحة و العافية ، إنه ولي ذلك

و القادر عليه