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أكثر من 184 ألفاً بفيروس كورونا في أمريكا

أكثر من 184 ألفاً بفيروس كورونا في أمريكا
http://almnatiq.net/?p=899230
المناطق_وكالات

شهدت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 0.7% خلال أربع وعشرين ساعة حتى الساعة الثالثة مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6.06 مليون حالة إصابة، وذلك وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء

وتأتي نسبة الزيادة في حالات الإصابة على مستوى الولايات المتحدة، لتتوافق مع متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي كان 0.7%

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، بواقع 713ألفا و272 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالتوقيت نفسه من اليوم السابق

وشهدت ولاية ويست فيرجينيا زيادة بنسبة 2.6% في عدد الإصابات بها، بالمقارنة بنفس التوقيت أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 10513 حالة

وسجلت ولاية فلوريدا أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

حيث توفى 187 شخصاً بالولاية نتيجة إصابتهم بمرض كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء المرض على مستوى الولايات المتحدة 184 ألف و114 حالة

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