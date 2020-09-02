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رازفان: أرغب بالبقاء مع الهلال.. ونطمح بتحقيق الثامنة

رازفان: أرغب بالبقاء مع الهلال.. ونطمح بتحقيق الثامنة
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المناطق_الرياض

في تصريح لقناة (GSP) الرومانية، أبدى مدرب الهلال رازفان لوشيسكو سعادته لتحقيق لقب الدوري هذا العام إضافة إلى تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا النسخة السابقة، وأبدى المدرب رغبته في الاستمرارية مع الهلال الموسم المقبل وتحقيق أكبر عدد من الإنجازات والبطولات.

وقال لوشيسكو: «كان هناك الكثير من الضغط علينا إذا لم نحصل على لقب الدوري هذا العام، لأن الجماهير ستشعر أننا اكتفينا بلقب دوري أبطال آسيا ولا نريد الدوري وهذا غير صحيح، نحن نعمل على تحقيق البطولات بشكل مستمر».

وأضاف: «أشعر الآن بالارتياح وكأنني أطفو هذا ما شعرت به بعد النجاحات التي حققتها مع باوك، في الصباح عندما أستيقظ بعد الفوز بالكأس أشعر بحالة من الاسترخاء المطلق والثقة تجعلني أجد أنه من السهل حل جميع المشكلات».

وعن لاعبي الفريق الايطالي جيوفينكو والهداف الفرنسي غوميز، قال: «إنهما يحتاجان فقط إلى التأكد من وجود نظام ومشروع يهدف إلى ضمان النجاح هذه هي الطريقة التي بدآ بها وانجذبا في هذا الدوري، إذا لم يكن هناك انضباط في الفريق وفي النادي لن يكون لديهما حافز لتقديم المزيد».

وعن طموحاته المستقبلية قال: «لن تتوقف طموحاتنا عند تحقيق بطولة آسيا الماضية والدوري، تبقى لنا مباريات آسيوية في دور المجموعات في قطر، سنفكر في الذهاب إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي ثم النهائي وتحقيق ‫الثامنة‬ ، سأركز على المرحلة القادمة».

وعن رحيل اللاعب البرازيلي إدواردو، أوضح: «الآن سنوقع مع لاعب خط وسط أيسر أجنبي بديلاً لادواردو الذي انتقل إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي بسبب أنهم عرضوا عليه عقداً بمدة أطول من المدة التي عرضها عليه ‫الهلال‬ وهذا يحدث في عالم كرة القدم».

وعن بقائه في الرياض خلال جائحة كورونا قال: «لقد قدّمت تضحية من أجل النادي ومن أجل التركيز على تحقيق لقب الدوري وأعتقد أنني حصلت على المكافأة، قالوا لي إنه لا يوجد مدرب في السعودية حقق آسيا والدوري في نفس الموسم، وأنا سعيد أنني فعلتها وأسعدت جماهير ‫الهلال».

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