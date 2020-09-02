رسميا.. إنتر ميلان يحدد موقفه من التعاقد مع ميسي

أكد المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، ببيرو أوزيليو، أن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليست من ضمن خطط فريقه أو من قدرته

وقال أوزيليو في تصريح لشبكة “سكاي سبورت”: “لا أعرف من أين تأتي هذه الأفكار”، في إشارة إلى طرح اسم وصيف الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم كأحد أبرز الأندية الطامحة للتعاقد مع ميسي، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي

وأضاف أوزيليو: “لا يوجد مدرب، ولا رئيس، إلا ويريد أن يكون ميسي في فريقه. لكن الواقع مختلف تماما، واقعنا هو أن السوق حذرة”

واغتنم أوزيليو الفرصة لتأكيد وجود مفاوضات مع روما للتعاقد مع المدافع الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف، ولتأكيد بقاء المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي أعرب برشلونة عن اهتمامه به قبل عدة أشهر

وكان ميسي قد أبلغ نادي برشلونة الإسباني، حيث أمضى طيلة مسيرته الكروية، أنه يرغب في فك ارتباطه معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ما أثار عاصفة من التكهنات حول وجهة “البرغوث” المقبلة