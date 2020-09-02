وفيات وإصابات بإنهيار منزل في الرياض

المناطق_الرياض

تدخلت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض لانتشال جثث شخصين توفيا بإنهيار منزل شعبي في حي عتيقة

وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في موقع تويتر أن : مدني الرياض باشر حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقه ، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتين وفاة