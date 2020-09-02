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“إياتا”: انخفاض حركة الطيران العالمي بنسبة 92% خلال يوليو

“إياتا”: انخفاض حركة الطيران العالمي بنسبة 92% خلال يوليو

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“إياتا”: انخفاض حركة الطيران العالمي بنسبة 92% خلال يوليو

“إياتا”: انخفاض حركة الطيران العالمي بنسبة 92% خلال يوليو
http://almnatiq.net/?p=899278
المناطق_وكالات

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA أن الطلب العالمي على السفر جوا، انخفض بنسبة 91.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي، متأثرا بجائحة كورونا التي أصابت حركة الطيران بحالة شلل شبه تام.

وقال الاتحاد في تقريره لشهر يوليو إن الطلب المقاس بإيرادات كيلومترات المسافرين تراجع بـ79.8% على أساس سنوي في يوليو، وإن السعة الاستيعابية في يوليو تموز تراجعت 70.1% عن مستويات 2019.

وبالحديث عن معامل الحمولة، فقد انخفض إلى مستوى قياسي متدن لشهر يوليو تموز عند 57.9%.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد إنه وفي ظل لزوم أربعة أخماس المسافرين منازلهم، فإن حالة الشلل مازالت ضاربة في أطناب القطاع.

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