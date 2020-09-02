ارتفاع سعر النفط بفضل السحب من مخزونات أميركا

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها الأربعاء 2 سبتمبر بعد سحب فاق التوقعات من مخزونات الخام في الولايات المتحدة ونشاط قوي للمصانع الأميركية والصينية غذى التفاؤل بشأن التعافي من جائحة فيروس كورونا وعزز شهية المستثمرين للمخاطر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا إلى 46.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، لترتفع لليوم الثالث. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا إلى 43.19 دولار عقب مكسب 15 سنتا في اليوم السابق.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس آب إلى 501.2 مليون برميل، لتفوق توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

كما انخفضت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل ما يزيد عن تقديرات المحللين بتراجع قدره ثلاثة ملايين برميل.

وتوقع محللون انخفاضا أسبوعيا سادسا للمخزونات الأمريكية في استطلاع للرأي أجرته رويترز.