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مواطن يتهم مستشفى باحتجاز وليدته.. و”الصحة” ترد: اختطفها رغم اشتباه إصابتها بـكورونا

مواطن يتهم مستشفى باحتجاز وليدته.. و”الصحة” ترد: اختطفها رغم اشتباه إصابتها بـكورونا

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مواطن يتهم مستشفى باحتجاز وليدته.. و”الصحة” ترد: اختطفها رغم اشتباه إصابتها بـكورونا

مواطن يتهم مستشفى باحتجاز وليدته.. و”الصحة” ترد: اختطفها رغم اشتباه إصابتها بـكورونا
http://almnatiq.net/?p=899289
المناطق_مكة

طالب مواطن وزارة الصحة بفتح تحقيق في واقعة احتجاز طفلته الرضيعة (7 أيام) بزعم إصابتها بفيروس “كورونا” داخل مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، مبيناً أن لديه رسالة على هاتفه من الجهات المختصة تؤكد سلامتها.

وقال والد المولودة حسن زلالة إن المخاض داهم زوجته ووضعت جنينها في السيارة أثناء توجهه بها إلى المستشفى الذي استقبل الحالة لاحقاً وقدم الرعاية الصحية للزوجة والمولودة.

وأضاف أن المستشفى طالبه بدفع مبلغ 4300 ريال رغم صدور توجيه من الشؤون الصحية بالمنطقة بتحمل تكاليف علاج زوجته المقيمة، بعد أن تقدم بمعروض للإمارة في وقت سابق، مبيناً أن الطبيب كتب تقريراً بالمراجعة في اليوم التالي من أجل عمل بعض الفحوصات.

وتابع أنه ذهب في اليوم التالي لإخراج زوجته وطفلته من المستشفى، إلا أن الأخير رفض بدعوى أن الطفلة تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ومصابة بفيروس “كورونا”، وقاموا باستدعاء رجال الأمن.

من جانبه، قال المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد العتيبي، إن المواطن حضر إلى طوارئ المستشفى الجمعة الماضية برفقة طفلته التي كانت تعاني من ارتفاع في الحرارة وقيء مستمر، ما استدعى تنويمها في العناية المركزة وإجراء فحوصات مخبرية بعد الاشتباه في إصابتها بـ”كورونا”.

وأضاف أن والد الطفلة رفض إبقاءها دون مبررات وقام بانتزاعها بالقوة وفي يدها الإبر الطبية والفرار بها من باب الطوارئ معرّضاً حياتها للخطر، كما أصاب أحد حراس الأمن عندما حاول منعه من الخروج بالطفلة، مبيناً أن إدارة المستشفى خاطبت الجهات الأمنية بذلك.

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