ضبط مقيم مخالف لنظام العمل اتخذ مقر سكنه عيادة للأسنان

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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله – من القبض على مقيم باكستاني الجنسية في العقد الخامس من العمر، مخالفٍ لنظام العمل، ثبت تورطه باتخاذ شقته السكنية مقرًا ( لعيادة أسنان )، وضبط بها تجهيزات ومستلزماتٍ وأدوية طبية، حيث تم تحريزها وتسليمها للجهة المختصة بوزارة الصحة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.