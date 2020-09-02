بلدية الجبيل: إغلاق ١٢ محل مخالف.. ومصادرة مواد غذائية فاسدة خلال جولات ميدانية

نفذت بلدية محافظة الجبيل بالتعاون مع وزارة التجارة، عدد من الجولات الميدانية على عدد من المحال التجارية الغذائية، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، أسفر عنها رصد عدد من المخالفات وإغلاق ١٢ محال تجاري، بالإضافة إلى مصادرة مواد غذائية فاسدة، فيما تكثف بلدية محافظة الجبيل جولاتها الميدانية على المحال والمستودعات الغذائية تعزيزا للسلامة الغذائية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، يأتي ذلك امتدادا لجهود البلدية في تحقيق أهدافها لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية.

وقال رئيس بلدية الجبيل المهندس نايف الدويش أن ذلك يأتي ضمن الجولات الرقابية المكثفة بالتعاون مع وزارة التجارة قسم الغش التجاري، بالإضافة إلى ضبط منشأة تقوم بتخزين المواد الغذائية تحت أشعة الشمس ضمن نطاق البلدية”

وأشار الدويش إلى إغلاق الفرق الميدانية لـ ١٢ محل تجارية ومصادرة١٢٠ كجم من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و أكثر من ٤٠ كيلو من الدجاج و مواد غذائية، وكذلك أكثر من ١٢٠ كرتون من معلبات ومياه وبيبسي، بالإضافة إلى تسجيل عدد من المخالفات على المحال التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأكد المهندس الدويش أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص البلدية لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، داعيا الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات (940) لاتخاذ الإجراءات النظامية.