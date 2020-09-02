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“هدف”: ألفا ريال شهرياً مكافأة للمتدربين والمتدربات في “تمهير” من حملة الدبلوم

“هدف”: ألفا ريال شهرياً مكافأة للمتدربين والمتدربات في “تمهير” من حملة الدبلوم

أبرز المواد

“هدف”: ألفا ريال شهرياً مكافأة للمتدربين والمتدربات في “تمهير” من حملة الدبلوم

“هدف”: ألفا ريال شهرياً مكافأة للمتدربين والمتدربات في “تمهير” من حملة الدبلوم
http://almnatiq.net/?p=899319
المناطق - الرياض

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 2000 ريال شهرياً مكافأة مالية للمتدربين والمتدربات في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) من حملة الدبلومات من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، خلال فترة التدريب، وذلك بعد شمولهم مؤخراً في البرنامج، إلى جانب المشمولين سابقاً من الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى، حيث يحصلون على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال.
ويأتي إدراج حاملي مؤهل الدبلوم في برنامج “تمهير” نتيجة للنجاحات التي حققها البرنامج في الفترة الماضية حول إكساب المتدربين المهارات والخبرات اللازمة التي يطلبها سوق العمل، والإسهام في زيادة نسب توظيف المتدربين والمتدربات.
واشتملت المرحلة السابقة من البرنامج على خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى.
وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، ويتحمل “هدف” التأمين ضد المخاطر للمتدربين، في حين يحصل المتدرب على شهادة خبره بعد إتمامه البرنامج التدريبي.
وحث الصندوق جميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديها لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج.
ويمكن زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات) للحصول على التفاصيل من خلال الرابط: Taqat.sa .

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