احدث الأخبار

ماكرون يكشف عن بعض ما دار بينه وبين فيروز: شعرت بالرهبة
منوعات
 الحكم بإعدام 7 من منفذي الهجوم على الدالوة
أبرز المواد
 وزير الخارجية : موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يقوم بزيارة لمحافظ دومة الجندل
منطقة الجوف
 الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على 87 الف مكالمة خلال عام 1441
منطقة الجوف
 “هدف”: ألفا ريال شهرياً مكافأة للمتدربين والمتدربات في “تمهير” من حملة الدبلوم
أبرز المواد
 استشارات تربوية ونفسية وتعليمية لــ 200 متصل تلقاها الهاتف الارشادي لتعليم الشرقية
المنطقة الشرقية
 بلدية الجبيل: إغلاق ١٢ محل مخالف.. ومصادرة مواد غذائية فاسدة خلال جولات ميدانية
المنطقة الشرقية
 الطيران المدني: الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة لرحلاتها الجوية القادمة والمغادرة إلى كافة الدول
أبرز المواد
 ضبط مقيم مخالف لنظام العمل اتخذ مقر سكنه عيادة للأسنان
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تطلق منصة “قاعدة البيانات الثقافية” لحصر كوادر القطاع الثقافي
أبرز المواد
 ” المرور ” تنشر جداول رسوم رخص السير ونقل ملكية المركبة والقيادة
أبرز المواد
ماكرون يكشف عن بعض ما دار بينه وبين فيروز: شعرت بالرهبة

ماكرون يكشف عن بعض ما دار بينه وبين فيروز: شعرت بالرهبة

منوعات
الحكم بإعدام 7 من منفذي الهجوم على الدالوة

الحكم بإعدام 7 من منفذي الهجوم على الدالوة

أبرز المواد
وزير الخارجية : موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وزير الخارجية : موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية

أبرز المواد
مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يقوم بزيارة لمحافظ دومة الجندل

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يقوم بزيارة لمحافظ دومة الجندل

منطقة الجوف

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على 87 الف مكالمة خلال عام 1441

الهلال الأحمر بالجوف يستقبل ما يزيد على 87 الف مكالمة خلال عام 1441
http://almnatiq.net/?p=899324
المناطق - الجوف

إستقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف خلال العام الماضي 1441 هـ ما مجموعة 87,632 مكالمة على رقم الطوارئ 997 .
وتنوعت تلك المكالمات من طالبي الخدمة الإسعافية بين بلاغات الحوادث والحالات المرضية والتي كانت بمجملها 13,590 بلاغ من إجمالي عدد المكالمات بالإضافة إلى بعض الإستفسارات الطبية ومكالمات أخرى .
وفي مجال التدريب قامت إدارة التدريب بفرع الهيئة بالمنطقة بعقد 137 برنامج تدريبي خلال العام الماضي 1441 هـ سواء دورات أو محاضرات والتي استفاد منها 8010 متدرب سواء من منسوبي الهيئة أو المواطنين .
وتنوعت تلك الدورات والمحاضرات بمضمونها حيث اشتملت على دورات الإنعاش القلبي الرئوي (BLS) والإسعافات الأولية وبرامج مكافحة العدوى وغيرها من البرامج المتخصصة .
كما تمت المشاركة في مجال التطوع بـ 105 مبادرة وفعالية شارك بها 421 متطوع ومتطوعة على مستوى المنطقة وفي العديد من الفعاليات لا سيما تلك التي تمت المشاركة بها تطبيقاً للإجراءات الإحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 بساعات تطوعية بلغت 2286 ساعة خلال العام الماضي 1441 هـ .

روابط ذات صلة

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يقوم بزيارة لمحافظ دومة الجندل

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يقوم بزيارة لمحافظ دومة الجندل
بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر

بلدي طبرجل يقر تخصيص موقع لتعليم قيادة السيارة بطبرجل وتخصيص أرض لإنشاء سوق نسائي وساحة شعبية بمركز النبك ابو قصر
بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال

بلدية القريات تضبط 9 معدات مستخدمة في نهل الرمال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*