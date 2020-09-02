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مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يقوم بزيارة لمحافظ دومة الجندل

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يقوم بزيارة لمحافظ دومة الجندل

منطقة الجوف

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يقوم بزيارة لمحافظ دومة الجندل

مدير عام الهلال الأحمر بالجوف يقوم بزيارة لمحافظ دومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=899326
المناطق - الجوف

قام سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان بزيارة لسعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط بمقر مكتبه بالمحافظة .
وجرى خلال اللقاء تبادل المواضيع ذات الإهتمام المشترك والتي من شأنها تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة من حيث الخدمة الإسعافية وتذليل كافة العقبات إن وجدت بالتعاون المميز بين فرع الهيئة والمحافظة .
من جانب آخر قام سعادة مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة بزيارة تفقدية لمركز إسعاف المحافظة جرى خلالها متابعة سير العمل بالمركز والوقوف على الإحتياجات وسبل تطوير العمل بما يعود بالنفع على الخدمات الإسعافية المقدمة ، كما قام سعادته بزيارة مماثله لمراكز الإسعاف في مركز الشقيق ومركز أبو عجرم ومركز ميقوع .
رافق سعادته مساعد مدير عام فرع الهيئة للشؤون الإسعافية الاستاذ نزال بن فرحان السليمان والمدير الطبي والجودة بالفرع الدكتور ممدوح بن ناحي الرويلي .

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