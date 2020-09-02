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يتسع لـ 3000 شخص “بلدية المجمعة تنفذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة

يتسع لـ 3000 شخص “بلدية المجمعة تنفذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة

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يتسع لـ 3000 شخص “بلدية المجمعة تنفذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة

يتسع لـ 3000 شخص “بلدية المجمعة تنفذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة
http://almnatiq.net/?p=899361
المناطق - الرياض
أنهت بلدية محافظة المجمعة المرحله الأولى من تنفيذ المدرج ( المكشوف ) داخل حديقة المقصورة .
وفي التفاصيل اوضح رئيس البلدية م / فهد بن عبدالله  الرميح ان المسرح انشئ للإستفادة  منه فى المناسبات والإحتفالات التي ستقام  بالمحافظة،حيث يتسع المسرح لقرابة الـ3000 شخص بعرض 75 م متدرج حتى يصل لـ 150 م وارتفاع  80 م  بالإضافة إلى وجود  منصه لكبار الشخصيات تتسع لـ100 شخص.
وأضاف الرميح  أن العمل جار وسيستمر  في المسرح لإنجازه وإتمام الجاهزية خلال الفترة القادمة.
الجدير بالذكر ان فكرة المسرح المكشوف تضيف للموقع جماليه اكثر لاسيما في الحدائق العامة ومواقع الاحتفالات والمناسبات .

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