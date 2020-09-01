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أمير منطقة تبوك يلتقي عدد من المشائخ والمعرفين بمحافظتي أملج والوجه

أمير منطقة تبوك يلتقي عدد من المشائخ والمعرفين بمحافظتي أملج والوجه

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يتسع لـ 3000 شخص “بلدية المجمعة تنفذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة

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أمير منطقة تبوك يلتقي عدد من المشائخ والمعرفين بمحافظتي أملج والوجه

أمير منطقة تبوك يلتقي عدد من المشائخ والمعرفين بمحافظتي أملج والوجه
http://almnatiq.net/?p=899364
تبوك- علي العميري
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم في قاعة الاستقبالات بديوان الامارة عدد من المشائخ والمعرفين في محافظتي أملج والوجه ، وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك  بالجميع مؤكداً  سموه على الرعاية  والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهم الله ـ بالمواطن بما يكفل تحقيق كل احتياجاته  .
في ختام اللقاء سال سموه الله عز وجل أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.

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