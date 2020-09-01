أمير منطقة تبوك يلتقي عدد من المشائخ والمعرفين بمحافظتي أملج والوجه

تبوك- علي العميري

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم في قاعة الاستقبالات بديوان الامارة عدد من المشائخ والمعرفين في محافظتي أملج والوجه ، وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع مؤكداً سموه على الرعاية والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهم الله ـ بالمواطن بما يكفل تحقيق كل احتياجاته .

في ختام اللقاء سال سموه الله عز وجل أن يديم على البلاد أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله -.