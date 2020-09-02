بلدية القطيف تغلق وتنذر 6 مصانع للخرسانة الجاهزة في صفوى

أغلقت بلدية محافظة القطيف أمس مصنعين للخرسانة الجاهزة وأنذرت ٤ مصانع لمخالفتها للأنظمة، في صفوى.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أنه نتج عن الجولات إنذار ٤ مصانع للخرسانة الجاهزة، و إغلاق مصنعين لمخالفتها الاشتراطات النظامية والفنية، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم، فيما تواصل بلدية صفوى جولاتها الرقابية على كافة المنشآت التجارية والغذائية.

وأكد استمرار الجولات الرقابيّة على المنشآت المُخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف رصد المحلات المخالفة للاشتراطات البلدية ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وبين المهندس الحسيني أن البلدية ماضية في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المصانع المخالفة، مشددا على عدم التهاون مع كل ما يسبب ضرر على الصحة العامة، وسلامة المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».