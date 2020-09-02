أمير الشرقية : ” إنسان الأحساء” أهم مقوم في تنمية وتطوير الأحساء

المناطق - الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) المكلف بتسيير أعمال أمانة الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- من دعم لمشروعات التنمية الشاملة والمتوازنة، والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، مؤكداً سموه ضرورة العمل على تعزيز الهوية الإبداعية لمحافظة الأحساء، واستثمار ما تتميز به من مقومات أهمها إنسان الأحساء، الذي أبدع في كافة المجالات الحرفية، ولا زال يحافظ على تراث الآباء والأجداد، سواءً في العمارة أو الحرف اليدوية، مضيفاً سموه بأهمية الحرص على التوسع والاستدامة في المشروعات التي تسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة وأنسنة المدن، والتفاعل مع بلاغات المستفيدين، لا سيما ذات العلاقة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد، وتعزيز مبادرات تحسين المشهد الحضري، متمنياً سموه لمنسوبي أمانة الأحساء التوفيق في مهام عملهم.

من جهته أعرب المكلف بتسيير أعمال أمانة الأحساء المهندس فؤاد الملحم، باسمه وباسم منسوبي أمانة الأحساء عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر وحرصهما على تطوير أداء الأمانة، والعمل على تحقيق مؤشرات الأداء البلدية، وتحسين المشهد الحضري في نطاق عمل الأمانة.