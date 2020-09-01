قبول 1240 متدرب في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بتقنية ابها

المناطق - عسير

أنهت الكلية التقنية بابها قبول 1240 متدرب في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام 1442

وأقامت الكلية من خلال وكالة شؤون المتدربين بالكلية حفل استقبال المتدربين المستجدين وسط

إجراءات احترازية والعمل على التباعد الاجتماعي وذلك على فترات مختلفة بمقر الكلية بجوحان وفرعها بحي الموظفين ورحب عميد الكلية الأستاذ الحسين آل عثمان بالمتدربين الجدد بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من المدربين ومشرفي التخصصات ، كما قدم شكره والثناء للقيادة الرشيدة على ما تبذله وتقدمة للوطن و المواطن والشكر موصول لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الجهود المحققة لخدمة المدرب و المتدرب من اجل تحقيق أهداف التدريب التقني والمهني والمساهمة الفاعلة في تأهيل ايدى سعودية , كما حث المتدربين المستجدين على الجد والاجتهاد . مؤكدا أن جميع إمكانات الكلية متاحة لخدمتهم حتى يتم تأهيلهم وصقل مواهبهم في كافة التخصصات ليصبحوا سواعد وطنية تساهم في دفع عجلة التنمية من اجل النهوض بهذا البلد المعطاء حسب تطلعات القيادة الحكيمة في ظل رؤية المملكة 2030 .

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشهري بأن عدد المتدربين المقبولين لهذا الفصل التدريبي الأول لعام 1441/ 1442 هـ بلغ عددهم 1240 متدرب منتظم في ما يقارب 13 تخصصاً ، في مرحلة الدبلوم في تخصصات قسم تقنية الحاسب الالي في تخصص البرمجيات والدعم الفني وقسم التقنية الإدارية في تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية و قسم التقنية الكهربائية في تخصص القوى الكهربائية والآلات والمعدات الكهربائية والتقنية الميكانيكية في تخصص الإنتاج ، وقسم تقنية المحركات والمركبات في تخصص السيارات وقسم التقنية المدنية والمعمارية في تخصص العمارة والمدني والمساحة . وفي مرحلة البكالوريوس في التقنية الإدارية والحاسب الآلي والمدني والمعماري والكهرباء

بعد ذلك قدم عرض مرئي بأنظمة ولوائح الكلية ونظام ” رايات ” الذي يعني بكافة الخدمات الالكترونية للمتدربين. كما قام رؤساء الأقسام ومشرفي التخصصات بجولة تعريفية داخل الأقسام للمتدربين الجدد .

وكانت الكلية قد أكملت جاهزيتها لبدء الفصل الأول من العام التدريبي الحالي في كافة المعامل والورش والقاعات التدريبية للبدء منذ أول يوم تدريبي حسب الخطط المعدة لذلك وحسب الإجراءات الاحترازية للتدريب العملي فيما سيكون التدريب النظري عن بعد .