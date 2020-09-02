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نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه

نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه

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نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه

نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه
http://almnatiq.net/?p=899380
المناطق - حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتب سموه بالإمارة اليوم المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي والشمال الغربي المهندس سلمان بن جارالله الصوينع يرافقه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد اليحيى.
ونوه سمو نائب أمير منطقة حائل بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للقطاع الزراعي والبيئي وبمتابعة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة مشيراً إلى المزايا النسبية للزراعة في المنطقة وأهمية التركيز على مكامن القوة وخدمة المزارعين بالشكل الأمثل.
واطلع سموه خلال اللقاء علي برنامج التشجير بالمنطقة وبرنامج دعم صغار مربي الماشية وبرامج التنمية الريفية والذي تنفذه الوزارة في المنطقة.
ثم تسلم سموه تقريراً عن الوضع الراهن للخدمات المقدمة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.

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