أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت والذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة .

من جهة أخرى استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل.

واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المخططات التطويرية لمدينة الطائف والشفا والهدا والشريط السياحي، كما استمع سموه لشرح عن أعمال معالجة التعديات بالمحافظة، وإلى نبذة عن مشاريع شبكة الطرق والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها في المحافظة