احدث الأخبار

أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه
منطقة حائل
 أمانة المدينة المنورة تغلق 16 محطة وقود لغرض تطويرها وتحسين مستوى خدماتها
منطقة المدينة المنورة
 قبول 1240 متدرب في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بتقنية ابها
منطقة عسير
 أمير الشرقية : ” إنسان الأحساء” أهم مقوم في تنمية وتطوير الأحساء
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق وتنذر 6 مصانع للخرسانة الجاهزة في صفوى
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة تبوك يلتقي عدد من المشائخ والمعرفين بمحافظتي أملج والوجه
منطقة تبوك
 يتسع لـ 3000 شخص “بلدية المجمعة تنفذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة
منطقة الرياض
 أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان والدغاع المدني يحذر
منطقة جازان
 “الصحة”: تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” و”الصادرات السعودية” يوقعان مذكرة تعاون مشترك لتحسين كفاءة بيئة التصدير
أبرز المواد
 “الجزائية” تقضي بحكم القتل تعزيراً لـ”خاطفة الدمام” و25 سنة سجناً للمتهم اليمني
أبرز المواد
أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه

نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه

منطقة حائل
أمانة المدينة المنورة تغلق 16 محطة وقود لغرض تطويرها وتحسين مستوى خدماتها

أمانة المدينة المنورة تغلق 16 محطة وقود لغرض تطويرها وتحسين مستوى خدماتها

منطقة المدينة المنورة
قبول 1240 متدرب في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بتقنية ابها

قبول 1240 متدرب في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بتقنية ابها

منطقة عسير

أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=899383
المناطق - مكة
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين  أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت والذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة .
من جهة أخرى استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل.
واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المخططات التطويرية لمدينة الطائف والشفا والهدا والشريط السياحي، كما استمع سموه لشرح عن أعمال معالجة التعديات بالمحافظة، وإلى نبذة عن مشاريع شبكة الطرق والمشاريع الخدمية  الجاري تنفيذها في المحافظة

روابط ذات صلة

مواطن يتهم مستشفى باحتجاز وليدته.. و”الصحة” ترد: اختطفها رغم اشتباه إصابتها بـكورونا

مواطن يتهم مستشفى باحتجاز وليدته.. و”الصحة” ترد: اختطفها رغم اشتباه إصابتها بـكورونا
“مدني مكة” يحذّر من التقلبات الجوية

“مدني مكة” يحذّر من التقلبات الجوية
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة غداً

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو أمير منطقة مكة المكرمة يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*