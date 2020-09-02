احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي- برنامج المسعف الإلكتروني بالمنطقة
منوعات
 أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه
منطقة حائل
 أمانة المدينة المنورة تغلق 16 محطة وقود لغرض تطويرها وتحسين مستوى خدماتها
منطقة المدينة المنورة
 قبول 1240 متدرب في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس بتقنية ابها
منطقة عسير
 أمير الشرقية : ” إنسان الأحساء” أهم مقوم في تنمية وتطوير الأحساء
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق وتنذر 6 مصانع للخرسانة الجاهزة في صفوى
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة تبوك يلتقي عدد من المشائخ والمعرفين بمحافظتي أملج والوجه
منطقة تبوك
 يتسع لـ 3000 شخص “بلدية المجمعة تنفذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة
منطقة الرياض
 أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان والدغاع المدني يحذر
منطقة جازان
 “الصحة”: تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 “إعمار اليمن” و”الصادرات السعودية” يوقعان مذكرة تعاون مشترك لتحسين كفاءة بيئة التصدير
أبرز المواد
نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي- برنامج المسعف الإلكتروني بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي- برنامج المسعف الإلكتروني بالمنطقة

منوعات
أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه

نائب أمير منطقة حائل يستقبل المشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه

منطقة حائل
أمانة المدينة المنورة تغلق 16 محطة وقود لغرض تطويرها وتحسين مستوى خدماتها

أمانة المدينة المنورة تغلق 16 محطة وقود لغرض تطويرها وتحسين مستوى خدماتها

منطقة المدينة المنورة

نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي- برنامج المسعف الإلكتروني بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يدشن عبر -الاتصال المرئي- برنامج المسعف الإلكتروني بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=899386
جازان -فضه عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان عن بعد وعبر -الاتصال المرئي- اليوم, بمشاركة معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد عبد الله القاسم عمل برنامج المسعف الإلكتروني بالمنطقة التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي وهو أحد برامج التحول الوطني 2020 .
واستمع سموه من معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر إلى شرح مفصل عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عمله التي تسعى لتقليل زمن وسرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة جازان ، وعدد من المنشآت الطبية الخاصة، كونه من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، الذي يمكن من خلاله الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاءها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.
واطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهم المزايا التي يوفرها البرنامج، ومنها اختيار المنشأة الطبية الأنسب للحالة الإسعافية ورسم افضل مسار للوصول السريع للمنشأة مع التوجيه الصوتي بعد مباشرة الحالة وتسجيل البيانات والتقارير الإسعافية الإلكترونية.
وأعرب سموه عن سعادته بتدشين البرنامج وما استمع إليه حول البرنامج الذي يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ، الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الإسعافية في جميع مناطق المملكة ، متمنياً سموه التوفيق والنجاح للجميع .
وأثنى سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد على الجهود المبذولة في تطوير العمل الإسعافي والاستفادة من التقنية وتوظيفها عملياً وعلمياً.
حضر التدشين عن بعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد وعددا من منسوبي ومشرفي البرنامج بالهيئة.

روابط ذات صلة

وزارة الثقافة تطلق منصة “قاعدة البيانات الثقافية” لحصر كوادر القطاع الثقافي

وزارة الثقافة تطلق منصة “قاعدة البيانات الثقافية” لحصر كوادر القطاع الثقافي
“دراسة”: سم نحل العسل يقتل خلايا سرطان الثدي

“دراسة”: سم نحل العسل يقتل خلايا سرطان الثدي
سؤال يتبادر لذهن المسافر .. ما مستوى ارتفاع الطائرة أثناء تحليقها ؟

سؤال يتبادر لذهن المسافر .. ما مستوى ارتفاع الطائرة أثناء تحليقها ؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*