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حظرتها غوغل من متجرها.. تحذير لمستخدمي “أندرويد” بحذف هذه التطبيقات فوراً

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حظرتها غوغل من متجرها.. تحذير لمستخدمي “أندرويد” بحذف هذه التطبيقات فوراً

حظرتها غوغل من متجرها.. تحذير لمستخدمي “أندرويد” بحذف هذه التطبيقات فوراً
http://almnatiq.net/?p=899417
المناطق - وكالات

حظرت جوجل مجموعة من التطبيقات الخطيرة من متجر “بلاي” الشهير، وجرى تحذير مستخدمي “أندرويد” لحذفها الآن من هواتفهم الذكية على الفور، لأنها تحتوي على برامج خبيثة.

ووفقاً لـ”روسيا اليوم”، يعمل الخلل الجديد على تثبيت برامج تجسس مخفية وبرامج اتصال متميزة على الهواتف الذكية، وخداع المستخدمين للمصادقة على خطط اشتراك أولية باهظة الثمن لم يرغبوا بها أو لا يستطيعون تحملها.

وقال فريق الأمن في Pradeo إنهم اكتشفوا 6 تطبيقات أخرى لنظام “أندرويد”، يمكنها ملء الهواتف ببرامج Joker الخبيثة المخفية.

وأوضح روكسان سواو من Pradeo: “يعد “جوكر” برنامج خبيث (مُصنف على أنه Fleeceware) والذي يتمثل نشاطه الرئيسي في محاكاة النقرات واعتراض الرسائل القصيرة للاشتراك في الخدمات المميزة المدفوعة غير المرغوب فيها دون علم المستخدمين. وباستخدام أقل قدر ممكن من الشفيرة وإخفائها تماما، ويولد “جوكر” بصمة سرية للغاية قد يكون من الصعب اكتشافها”.

ويُعتقد أن التطبيقات التي ظهرت في هذا الهجوم الأخير، جمعت أكثر من 200000 عملية تثبيت، ما يعني أن عددا كبيرا من أجهزة المستخدمين يمكن أن تصاب الآن.

وحذفت غوغل 4 تطبيقات من متجر “بلاي” على الفور، على الرغم من بقاء تطبيقين حتى مساء أمس الأول من سبتمبر. وتغير كل هذا بين عشية وضحاها مع إزالة جميع التطبيقات الآن من متجر “بلاي”.

وفيما يلي قائمة بالتطبيقات المحذوفة:

– Safety AppLock.

– Convenient Scanner 2.

– Push Message-Texting&SMS.

– Emoji Wallpaper.

– Separate Doc Scanner.

– Fingertip GameBox.

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