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النصر يبلغ ” هوساوي والشهري” بالبحث عن عروض للرحيل

النصر يبلغ ” هوساوي والشهري” بالبحث عن عروض للرحيل

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النصر يبلغ ” هوساوي والشهري” بالبحث عن عروض للرحيل

النصر يبلغ ” هوساوي والشهري” بالبحث عن عروض للرحيل
http://almnatiq.net/?p=899419
المناطق - الرياض

أكدت مصادر مقربة من نادي النصر أن إدارته أبلغت ثنائي الفريق؛ المدافع عمر هوساوي، ولاعب الوسط يحيى الشهري بالبحث عن فريق جديد في الموسم المقبل.

واتخذت إدارة النصر القرار بإيعاز من المدرب البرتغالي روي فيتوريا؛ بهدف تجديد دماء الفريق والاعتماد على عناصر شابة قادرة على اللعب عدة مواسم مقبلة، خصوصا بعد التعاقدات الأخيرة التي أجراها.

وفي سياق متصل، تجري الإدارة النصراوية مفاوضات من أجل ضم النجم الأرجنتيني أليخاندرو غوميز صانع ألعاب فريق أتالانتا الإيطالي.

ويبلغ اللاعب الملقب بـ (بابو) 32 عاما من العمر، وسبق أن فاوضه الهلال في الموسم الماضي لكن إدارة أتالانتا رفضت بيعه بعد تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا حيث شارك هذا الموسم وقدم مستويات رائعة وخرج من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جرمان الفرنسي.

العالمي لم يرحل أيٍ من لاعبيه بشكل رسمي حتى الآن بالصيف، في الوقت الذي دعم صفوفه بسبعة لاعبين محليين، هم: عبد الفتاح عسيري، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الشنقيطي، أمين بخاري، أسامة الخلف، سلطان العنزي وعبد العزيز العلاوي، بجانب الكوري الجنوبي كيم جين سو.

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